Rum Cyprus Mail'den çarpıcı makale: Türkiye ile anlaşmadıkça doğal gaz satamayız

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in Türkiye karşıtı enerji politikası, ülke basınında eleştiri konusu oldu.

GKRY'de yayın yapan Rum Cyprus Mail gazetesinde "Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in enerji konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" sözleri yer aldı.

GKRY liderinin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikaların eleştirildiği yazıda "Anastasiades bölgede Türkiye'yi dışlayarak GKRY'yi enerjinin merkezi haline getirmeye çalıştı. Ancak Türkiye'nin etkinliği Anastasiadis'in politikalarında istikrarsızlığa ve beklenmedik sonuçlara neden oldu. Türkiye'nin Akdeniz'deki etkinlik alanı, keşif çalışmaları yapması Anastasiadis'in üçlü ittifaklarını da anlamsız hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

GKRY "İTTİFAK DIŞI" KALDI

Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede son aylarda üçlü ittifak olduğu ülkelerin Rum kesiminin yer almadığı alternatif düzenlemeler ve tartışmalar yürütmeye başladığı dile getirildi.

Afrodit sahası olarak nitelendirilen sahada boru hattı inşası için 2018 yılında GKRY ile Mısır arasında yapılan anlaşmanın da maiyeti belirsiz bir durum halini aldı.

TÜRKİYE-MISIR TEMASLARI RAHATSIZ ETTİ

Tüm bu yaşananlara dikkat çeken gazete, ayrıca Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile MEB sınırları noktasında anlaşma mesajları vermesinin bölgede Anastasiadis'in uyguladığı politikaların korkunç biçimde yanlış olduğunun kanıtı olarak altını çizdi

(Aksam.com.tr)