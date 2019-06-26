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26 Haziran 2019 13:22 | Çarşamba

Ruhani'den ABD ve AB'ye anlaşmaya dönmeleri çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD ve AB ülkelerine sesleniyorum. Anlaşmaya ve vaatlerinize dönün. Vaatlerinize dönüşünüz ortak çıkarlara ulaşmanın en kısa yoludur" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve ABD'ye anlaşma ve vaatlerine dönmeleri çağrısında bulunarak bunun ortak çıkarlara ulaşmanın en kısa yolu olduğunu söyledi. 

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerine ve ABD'ye nükleer anlaşmadaki sözlerine ve vaatlerine dönmeleri çağrısında bulunan Ruhani, "ABD ve AB ülkelerine sesleniyorum: Anlaşmaya ve vaatlerinize dönün. Çünkü bu bizim, sizin, bölgenin, kanunların, uluslararası kuruluşların ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın çıkarına olacaktır. Vaatlerinize dönüşünüz ortak çıkarlara ulaşmanın en kısa yoludur." ifadelerini kullandı. 

ABD'lilerin seçtiği yolun yanlış olduğunu ve AB ülkelerinin de nükleer anlaşma konusunda adım atmamalarının doğru olmadığını savunan Ruhani,  konuştuğu birçok dünya liderinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi iç kamuoyuna yönelik politika yürüttüğünü ve onun dikkate alınmaması gerektiğini söylediklerini aktararak "Trump nevi şahsına münhasır bir kişi ise bizim kusurumuz nedir? Biz bir anlaşma imzaladık." dedi. 

ABD'nin Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile İran'a mesaj gönderdiğini ve aynı gün de petrokimya alanında yaptırım uyguladığını belirterek bunun siyasi örf ile bağdaşmadığına dikkati çeken Ruhani, "Bazıları ABD'liler müzakere etmek istiyor neden kabul etmiyorsunuz diyordu ancak ABD'lilerin kendileri bu sözlerin asılsız olduğunu ispatladı." görüşlerini paylaştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasıyla ilgili endişelerini dile getiren Trump'a seslenen Ruhani, şöyle devam etti:

"Gerçekten nükleer silahtan mı endişe ediyorsun? Peki nükleer silahları depolayan İsrail ile ilgili neden bir şey söylemiyorsun, susuyorsun ve onunla dostluk kuruyorsun? Gerçekten nükleer silah konusunda endişeleniyorsan, İran devrim liderinin (Hamaney) nükleer silahı haram kıldığından haberin yok mu?"

Ruhani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait İHA ile ilgili olarak da "Bölgede çatışma ve savaş istemiyoruz ancak ülkemizin saldırıya uğramasına da izin vermeyeceğiz. Eğer sınırlarımız ihlal edilirse bu kırmızı çizginin aşılması demektir ve biz de buna karşı koyarız." ifadelerini kullandı.

AA

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