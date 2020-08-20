  • BIST
    1119.26
  • Dolar
    7,3530
  • Euro
    8,7149
  • Altın
    458,4630
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 87 kişi öldü
Bakan Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: "Yunanistan medyasında bugün..."
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
TİKA'dan Zanzibar'a tıbbi destek
Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı açıldı
Türkiye'den Dahlan hamlesi! BAE'nin "truva atına" kırmızı bülten
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş ilk idmanına çıktı
Başkan Erdoğan'dan flaş İstanbul yorumu: İstanbul şimdi çöp dağlarıyla adeta bir rezillik
Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
Sıcak hava balon turları, 22 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacak
Bakan Mustafa Varank'tan Cumhuriyet'e 'Oruç Reis' tepkisi: Yunanistan basınında bugün...
Körfez'de tehlikeli gelişme: İran BAE gemisini alıkoydu!
Güleda Cankel'in katiline müebbet hapis!
Rusya ve Esed rejimi anlaştı!
Van Gölü'ne 'Yüzen Otel' projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onay aldı
Trabzonspor Andusic'in sözleşmesini feshetti
Gizli üsse giren denizaltı uyduya yakalandı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hicretle beraber yeryüzünde adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni ...
Yerli ve milli olarak geliştirilen GİS, Milli Muharip Uçak Projesi'nde de kullanılacak
Ruhani yeni füzeleri tanıttı: Komşularımız İran'dan emin olsun
Lukaşenko'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiler
Koronavirüs sürecinde makyaj yapmayın!
Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık ihale
20 Ağustos 2020 Perşembe 12:44:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 12:48:00

Ruhani yeni füzeleri tanıttı: Komşularımız İran'dan emin olsun

Kaynak: AA

ABONE OL

İran, Ulusal Savunma Sanayi Günü sebebiyle ABD saldırısında hayatını kaybeden eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in isimlerinin verildiği, yerli üretim orta menzilli balistik ve cruise (seyir) füzelerini tanıttı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Savunma Sanayi Günü münasebetiyle başkent Tahran'da video konferans yöntemiyle düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, törende yaptığı konuşmada, İran'ın savunma kapasitesini artırdığını ancak hiçbir zaman saldırı stratejisi izlemediğini söyledi.

"KOMŞULARIMIZ, İRAN'IN SAVUNMA KAPASİTESİNİN ONLARIN DA FAYDASINA OLDUĞUNDAN EMİN OLSUN"

İran'ın hiçbir ülkeyi işgal etmeyi düşünmediğini ifade eden Ruhani, "Komşularımız, İran'ın savunma kapasitesinin onların da faydasına olduğundan emin olsunlar. Bu gücü onların lehine kullanacağız, aleyhine değil." dedi.

Törende, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Mühendis'in isimlerinin verildiği iki yeni yerli üretim füze tanıtıldı.

Füzeler hakkında bilgi veren Savunma Bakanı Emir Hatemi, "Şehid Hac Kasım Süleymani" adı verilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğunu bildirdi.

Hatemi, "Ebu Mehdi" adı verilen füzenin de seyir füzesi olarak tasarlandığını ve 1000 kilometreyi aşan bir menzile sahip olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER