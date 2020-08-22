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22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:29:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:29:00

Ruhani, Kovid-19 salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzetti

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan Kovid-19 salgını şartlarını 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarını 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Ülkede hazirandan bu yana Kovid-19'da ikinci dalganın yaşandığını ve ikinci dalganın ilkinden daha ağır olduğuna dikkati çeken Ruhani, salgın şartlarının ise 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzediğini söyledi.

Savaş yıllarında sağlık personelinin büyük fedakarlıkla çaba gösterdiğini ve bugün de aynı çabayı salgın ile mücadelede ortaya koyduğunu belirten Ruhani, "Bugün de o günlerdeki gibi fedakarlığa ihtiyacımız var. Düşmanın havan topları, bombaları ve füzeleri yakınımızda olmasa da bu kadar çok hasta bir yerde toplandığında o yer savaş meydanının tehlikeli sınır hattına benzetilebilir." diye konuştu.

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