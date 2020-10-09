İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi.

Ruhani, "ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor. Tüm ülkeler ABD'nin bu adımlarının tamamen uluslararası hukuka ve kararlara aykırı olduğunu görüyor. Washington'un salgın şartlarındaki bu girişimleri tamamen insanlık dışıdır. Uluslararası alandaki insan hakları savunucuları bunu kınamalıdır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, ülkedeki diğer bankalar ve saygın iş adamlarının çabalarıyla "özel yöntemler" kullanarak şu ana kadar gıda ve ilaç temini konusunda sorun yaşanmasına izin vermediklerini belirten Ruhani, "Amerikalılar, gıda ve ilaç ticaretimize yönelik engellerle İran milletinin direnişini kıramayacaktır." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ise Washington yönetiminin insan haklarını koruma iddialarının aldatmaca olduğunu söyledi.