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09 Ekim 2020 Cuma 17:51:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 17:51:00

Ruhani: ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor

Kaynak: AA

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 18 İran bankasına yaptırım kararı alan ABD yönetimini Tahran'ın gıda ve ilaç ithalatını engellemeye çalışmakla suçlayarak, söz konusu kararı "insanlık dışı" olarak niteledi.

İran devlet televizyonuna göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yönetiminin İran bankalarını hedef alan yaptırım kararına tepki gösterdi.

Ruhani, "ABD, İran bankalarına yaptırımla gıda ve ilaç ithalatımızı engellemeye çalışıyor. Tüm ülkeler ABD'nin bu adımlarının tamamen uluslararası hukuka ve kararlara aykırı olduğunu görüyor. Washington'un salgın şartlarındaki bu girişimleri tamamen insanlık dışıdır. Uluslararası alandaki insan hakları savunucuları bunu kınamalıdır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası, ülkedeki diğer bankalar ve saygın iş adamlarının çabalarıyla "özel yöntemler" kullanarak şu ana kadar gıda ve ilaç temini konusunda sorun yaşanmasına izin vermediklerini belirten Ruhani, "Amerikalılar, gıda ve ilaç ticaretimize yönelik engellerle İran milletinin direnişini kıramayacaktır." dedi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ise Washington yönetiminin insan haklarını koruma iddialarının aldatmaca olduğunu söyledi.

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