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22 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 13:00:00

Rosatom Başkanı Lihaçev ile UAEA Direktörü Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumunu görüştü

Kaynak: AA

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Rosatom Başkanı Aleksandr Lihaçev'in Moskova'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili durumu görüştüğü bildirildi.

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Lihaçev ile Grossi'nin bugün Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu ele alındı.

Açıklamada, görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali etrafında güvenli bölge kurulması konusunun da değerlendirildiği ve tarafların bu konuya yaklaşımının önemli oranda benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Santralin güvenliğine yönelik çalışmalarda bulunan UAEA misyonunun da istişare edildiği belirtilen açıklamada, tarafların, en kısa sürede bir güvenli bölge kurulması konusu dahil olmak üzere iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Etiketler : rosatom rusya nükleer santral
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