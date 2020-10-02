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02 Ekim 2020 Cuma 23:41:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 23:41:00

Reyhanlı Barajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınacak

Kaynak: AA

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Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete girecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, baraj, Bakan Bekir Pakdemirli'nin de sahadan katılacağı törenle açılacak.

Törende, Reyhanlı Barajı'nın yanı sıra Hatay'da tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin de açılışları gerçekleştirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, 480 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına hizmet edeceğini bildirdi.

Bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde hem tarlalardaki verimin artacağını hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Projenin tüm üniteleri ile tamamlanmasıyla 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 450 milyon lira katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

200 BİN DEKAR ARAZİ TAŞKINDAN KORUNACAK

Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynakları arasında yer alan Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyun baraja aktarılacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu sayede yaz mevsiminde Amik Ovası'nda yaşanabilecek susuzluğun önüne geçilecek. Kışın ise Amik Ovası'nda meydana gelmesi muhtemel taşkınlar engellenerek yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak."

Reyhanlı Barajı ile Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alanın oluşacağını belirten Pakdemirli, "Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başlayacak. Böylece Reyhanlı Barajı Hatay'ın yeni kuş cenneti adayı olacak." ifadelerini kullandı.

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