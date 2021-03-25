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25 Mart 2021 Perşembe 17:41:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 17:41:00

Reuters'tan çarpıcı Başkan Erdoğan-Biden analizi: Türkiye o eski Türkiye değil ABD Başkanını zorlayacak

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Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili Reuters çarpıcı bir analiz yayımlandı. Erdoğan'ın, Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilen analizde, "Bu durum ABD Başkanı Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde ayrıca, Ankara'nın bölgedeki hamleleri için, "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Biden ile ilgili kapsamlı bir analiz yayımlandı. Makalede, Erdoğan'ın "Önce Türkiye" yaklaşımı içinde olduğu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryoları reddettiği belirtilerek, "Bu durum Biden'ı zorlayacak" denildi. Analizde, Ankara'nın bölgedeki hamleleri için, "Türkiye o eski Türkiye değil" mesajı da verildi.

Haberde, "Önce Türkiye: Erdoğan'ın güç baskısı, Biden'ı zorlayacak" başlığı kullanıldı. Makalede, iki ismin en son 2016 yılının Ağustos ayında bir araya geldiği ve o dönem ABD Başkan Yardımcısı olan Biden'ın Erdoğan'la Ankara'da buluşarak, "Biz Suriye'ye operasyonu destekliyoruz" dediği hatırlatıldı. Reuters'ın haberine göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelen Biden'ın bombalanan TBMM'yi ziyaret ettiği ve destek mesajı verdiğini hatırlatan Reuters, o tarihten itibaren Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkaslarda hamlelerde bulunduğunu aktardı.

"TÜRKİYE O ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Biden'ın Erdoğan karşıtı açıklamalarını hatırlatan Reuters, "2016 yılından beri Türkiye lideri Libya'daki iç savaşın seyrini değiştirdi, Rusya'dan silah aldı, Doğu Akdeniz'de Avrupalı komşularını zorladı ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekleyerek zafer elde etmesine yardımcı oldu" hatırlatmasını yaptı.

"TÜRKİYE ARTIK ABD VE RUSYA'NIN KOYDUĞU KURALLARA UYUP BEDEL ÖDEMİYOR"

Reuters, Erdoğan'ın ağırlıklı olarak Hulusi Akar, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'la görüştüğünü yazarken, "Bu insanlar neredeyse her zaman yurt dışı operasyonları için bir araya geliyor ve Erdoğan'ın A-Takımı olarak çalışıyor" dedi.

Erdoğan'a yakın bir kaynağın, Erdoğan'ın yaklaşımının "Önce Türkiye" olduğunu ve ABD ya da Rusya'nın kuralları koyduğu ve Türkiye'nin bedel ödediği senaryolardan sıkıldığını söyledi.

Etiketler : biden erdoğan abd türkiye
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