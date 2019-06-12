Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkes sağlandı

Reuters Haber Ajansı, Rus medyasına dayandırarak, "Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda İdlib'de ateşkesin sağlandığını" duyurdu

"ANLAŞMA SAAT 00.00 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Öte yandan Rus medyası sıcak gelişmeyle ilgili olarak "Anlaşma 12 Haziran saat 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi" ifadesini kullandı...

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlibin tüm bölgelerinde ateşkese dair anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rus resmi haber ajansı Ria Novosti’de yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Viktor Kupçişin, anlaşmanın Türkiye ve Rusyanın aracılığıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Askeri yetkililerin açıklamalarına göre, anlaşma bugün yani 12 Haziranda yürürlüğe girdikten sonra bölgede açılan ateş oranında ciddi anlamda düşüş sağlandı. Merkez Hamada sadece 2 ateşkes ihlali tespit edildi ve varılan anlaşma uyarınca Suriye hükümet güçleri karşı ateş açmadılar.

(DHA-AA)