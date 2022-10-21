Suudi Arabistan Türkiye kararını dünyaya ilan etti!

Reuters duyurdu! Suudi Arabistan Türk dizisi boykotunu bitirdi. anlaşmalar peş peşe geldi
Kaynak: Reuters
Reuters'ın haberine göre Ortadoğu'nun en büyük yayıncısı olan Suudi Arabistan hükümetine ait MBC medya grubu gayriresmi Türk dizisi boykotunu bitirerek bugün iki Türk prodüksiyon şirketiyle beş yıllık ortaklık anlaşması imzaladı.
Ortadoğu'nun en büyük yayıncısı olan Suudi Arabistan hükümetine ait MBC medya grubu, iki Türk prodüksiyon şirketiyle beş yıllık ortaklık anlaşması imzaladı.
Bu adım Riyad'ın Türkiye'ye uyguladığı gayriresmi boykotun sona erdiğine ve diplomatik ilişkilerin iyileştiğine işaret etti.
MBC, Mart 2018'de Arap izleyicilerin gözde dizilerinin de aralarında bulunduğu Türk yapımlarını yayından çekmişti, fakat anlaşmalar sayesinde Medyapım ile Ay Yapım'ın yayın haklarına sahip tek yayıncı haline gelecek. MBC aynı zamanda Suudi Arabistan'da Arapça orjinal içerik üretebilecek.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim sertçe yükselmiş, Suudi şirketler ve işyerleri Türk mallarına gayriresmi boykot uygulamaya başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılki Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman da Haziran'da Ankara'yı ziyaret etmiş, iki ülkenin liderleri ticaret, uçuş ve televizyondaki dizi yayınlarına yönelik sınırlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı. Aynı zamanda iki ülkede de, karşılıklı olumsuz medya içeriklerinin üretimi durdurulmuştu.
MBC, Medyapım ve Ay Yapım içeriklerinin Türkiye'deki yayın zamanlarıyla aynı anda MBC kanallarında ve çevrimiçi platformu Shahid'de izlenebileceğini açıkladı.
MBC, Medyapım ve Ay Yapım'la ortaklaşa geliştireceği Arapça yapımlar için çekimlerin, önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan ve çevresinde başlayacağını ekledi.
Medyapım ile Ay Yapım, hit dizileriyle Türkiye'de, Türki cumhuriyetlerde, Ortadoğu'da ve Latin Amerika'da pazar hakimiyetine sahip.
Suudi Arabistan hükümeti, 2017'de veliaht prensinin başlattığı yozlaşma karşıtı kampanya kapsamında açığa çıkan MBC hisselerini satın alarak 2018'de medya grubunda çoğunluk sahibi haline gelmişti.
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