ABD ordusu İran bağlantılı hedefleri vurdu

ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi.

ABD ordusu bugün erken saatlerde, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada saldırının 'gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için' gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu açıklamada operasyonun detayları ve zayiata dar bir açıklama ise henüz gelmedi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi.

İran ve Suriye cephesinden ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.