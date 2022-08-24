ABD ordusu İran bağlantılı hedefleri vurdu

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24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00

Reuters: ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedefleri vurdu

Kaynak: Reuters

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ABD ordusunun Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD ordusu Suriye'de İran bağlantılı hedeflere hava saldırısı düzenledi.

ABD ordusu bugün erken saatlerde, Suriye'nin doğusunda İran'ın Devrim Muhafızları tarafından desteklenen milislerin kullandığı bölgeleri hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada saldırının 'gerginlik riskini sınırlamak ve zayiat riskini en aza indirmek için' gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu açıklamada operasyonun detayları ve zayiata dar bir açıklama ise henüz gelmedi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, 'Bugünkü saldırılar ABD personelini korumak ve savunmak için gerekliydi' dedi.

İran ve Suriye cephesinden ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Etiketler : ABD SURİYE İRAN
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