  • BIST
    1399.36
  • Dolar
    7,7025
  • Euro
    9,4604
  • Altın
    466,8760
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da sobadan sızan gaz yine can aldı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs aşısında 'acil kullanım onayı' kararı
Acılı annelere alçak saldırı: HDP'liler terör mağduru aileleri taşladı
Muharrem İnce'den CHP'deki taciz olaylarına tepki
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Başkan Erdoğan: Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur
Putin: Erdoğan sözünde duran adamdır
Skandal sözler sonrası soruşturma başlatıldı
ABD'nin S-400 rahatsızlığı: Sınıfında 1 numara
"Yaptırım ben ve 3 arkadaşıma yönelik"
Türkiye'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Adımlarımızı atacağız
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları
Twitter'da canlı yayın devri kapandı
Virüs bulaşma korkusu kalbi vuruyor
Güçlü bağışıklığın kaynağı D3 güneşten sonra en çok balıkta
Kışın ince ama kat kat giyinin
Her gün mutlaka bir yumurta yiyin
Naz Elmas reklam yıldızı olacak
Tuğba Özerk'ten pandemi şarkısı geliyor
Damla Ersubaşı'dan yeni işlere yeni imaj
Popçu Edis'ten bir ilk! Stadyumdan dijital konser
Begüm Kütük ve eşi Erdil Yaşaroğlu'ndan karantina günlerinde aşk
'Son Yaz' dizisi için geri sayım
'Saygı' dizisinin Helen'i Miray Daner: İçimize sinen bir işti
18 Aralık 2020 Cuma 00:28:00 - Güncelleme:18 Aralık 2020 Cuma 00:51:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Koronavirüs aşısında 'acil kullanım onayı' kararı

ABONE OL

Koronavirüs aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, guvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.

Koronavirüs aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine "acil kullanım onayı" hükmü eklendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

"Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir.

Ruhsatlı bir ürünün terapötik endikasyonlarında değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili değişiklikler için AKO başvurusunda bulunulamaz.

AKO başvurularına ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak ilgili kılavuz hükümlerine göre yürütülür."

Ayrıca, Özel Ruhsat Dosyaları ve Şartları bölümüne ise "AKO başvuruları; ürünün etkililiği, güvenliliği ve kalitesi ile ilgili başvuru sahibinin sağlayabildiği tüm verilerle, bu Ekin Bölüm I ve gerektiğinde Bölüm III'üne uygun olarak hazırlanan başvuru dosyasını ifade eder"

Etiketler : Resmi Gazete koronavirüs aşı dsö
Evlilik değil ayrılık haberi geldi

Evlilik değil ayrılık haberi geldi
Nikah tarihler belli oldu

Nikah tarihler belli oldu
Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti

Hülya Avşar'dan sürpriz karavan ziyareti
Agresif sevgili

Agresif sevgili
Yardım için kolyesini satıyor

Yardım için kolyesini satıyor
'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde

'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde
Alper Kul çocukluk hayallerini kaleme aldı

Alper Kul çocukluk hayallerini kaleme aldı
Doğaya sahip çıkalım

Doğaya sahip çıkalım
Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj

Hükümsüz'de rol almaya hazırlanan Hande Doğandemir'den yeni yıla yeni imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER