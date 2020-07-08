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08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:40:00

Resmen duyurdular: Tunus'ta Başbakan Fahfah geçici olarak görevden uzaklaştırılacak

Kaynak: AA

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Tunus Meclisi, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını görüşüyor. El-Fahfah hakkında başlatılan araştırma bitinceye kadar görevini bakanlardan birine bırakacak.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için bugün oluşturduğu komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı İyad el-Lumi, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Fahfah'ın görevi bırakması konusunun komisyonda ciddi bir şekilde ele alınacağını ve komisyonun çalışmalarıyla ilgili ilk raporu iki ya da üç gün içinde sunacaklarını söyledi.

Komisyonun konuya iki yönlü bakacağını kaydeden Lumi, bunlardan birinin çıkar çatışması, diğerinin ise Fahfah'ın hisse sahibi olduğu şirketlerin devletten aldığı ihalelerdeki yolsuzluk şüphesi olduğunu belirtti.

Lumi, ihale şartnamelerinin, Fahfah'ın hisse sahibi olduğu ve çıkarlarının bulunduğu şirketlerinin taşıdığı özelliklere göre hazırlandığı konusunda gerçek şüphelerin bulunmasının yanı sıra bazı ihalelerin Fahfah'ın başbakanlık görevini yürüttüğü sırada yapıldığını kaydetti.

Komisyon Başkanı ayrıca konuyla ilgili birçok tarafın ifadesine başvuracaklarını sözlerine ekledi.

Komisyon, Başbakan'ın görevi bırakması yönünde bir karar alsa bile bunun yasal bir sonucu ve yaptırımı bulunmuyor.

Başbakan Fahfah, geçen hafta parlamentoda kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını reddetmişti.

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