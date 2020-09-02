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02 Eylül 2020 Çarşamba 12:08:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 12:16:00

Resmen duyurdular! ABD aşı birliğine katılmayacak

Kaynak: AA

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ABD'de Donald Trump yönetimi, potansiyel koronavirüs aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, "Birleşik Devletler, virüsü yenebilmek için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok uluslu organizasyonlarla kısıtlanmayacak" dedi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütünün küresel Covid-19 aşısı programına katılmayacak.

"Washington Post" gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (Covax) katılmayacağını bildirdi.

ABD'nin aşı çalışmalarını yalnız başına yürüteceğini vurgulayan Deere, "Birleşik Devletler, virüsü yenebilmek için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok uluslu organizasyonlarla kısıtlanmayacak" ifadelerini kullandı.

ÇİN TEPKİSİ

Trump yönetimi, "pandemiyle mücadelede Çin etkisinde kararlar aldığı" gerekçesiyle 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını, bütün ülkelerin potansiyel bir aşıdan yararlanabilmesini ve yüksek risk grubundaki nüfus kesimlerinin aşıdan öncelikli olarak yararlanabilmesini amaçlayan Covax programı kapsamında 170'dan fazla ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Aralarında Almanya ve Japonya gibi ABD müttefiki ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülke ve kuruluş programa destek veriyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, ABD'nin aşı çalışmalarında yalnız hareket etme kararının, hem ABD hem de dünya nüfusunun, pandemiden çıkışın umudu olarak görülen potansiyel bir aşıya erişiminde sıkıntıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'de klinik aşamaları süren bir aşının tescillenmesi halinde bunun dünyaya nasıl dağıtılacağı, nasıl fiyatlandırılacağı ve hangi ülkelerin ve nüfus gruplarının erişimine öncelik verileceği belirsiz kalacak. Aşının ABD dışında bulunması halinde, bu kez Amerikan halkının aşıya erişiminde sıkıntılar ortaya çıkabilecek.

33 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyona yaklaşırken, 861 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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