Rekora boynuz attı

6 AYLIKKEN ALMIŞLAR

Teksas eyaletinde çiftlik sahibi olan Jeral Pope’nun öküzünü gören dönüp bir daha bakıyor. Uzun boynuzlarıyla dikkat çeken Panço isimli hayvan, boydan boya yaklaşık 322 santimetre uzunluğundaki boynuzlarıyla rekor kırdı. Guinness yetkilileri tarafından ölçülen boynuzlar, Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı. 6 aylıkken aldıkları hayvanın boynuzlarının dik uzadığını belirten Pope, “Bunu fark ettiğimizde 4 yaşındaydı. Biz de şaşkınız ama bu sayede rekorlar kitabına girdi” dedi.