Rekor kırmak için uzatacak

KIL PAYI KAÇIRMIŞTI

Avengers serisinin son filmi ‘Endgame’ 2 milyar 742 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşmıştı. Ancak tüm zamanların en büyük gişesini yapan Avatar’ın 2 milyar 787 milyon dolarlık rekoruna ulaşamamıştı. Vizyona giren çok sayıda yaz filmi buna, Avengers’ın rekor kıramamasında etkili olmuştu. Birinci sıraya yerleşmekte kararlı olan Marvel Stüdyoları, Endgame’i yeniden vizyona sokacağını duyurdu. Filmde önceki versiyondan farklı olarak silinmiş olan yeni sahneler izleyicilerle buluşacak.