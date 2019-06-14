Radiohead'den hacker'lara ters köşe

KAYITLARIN UZUNLUĞU 18 SAAT

Bir zamanların efsanevi rock grubu Radiohead, bilgisayar korsanlarının tehdidine pabuç bırakmadı. Grubun 1997 yılında çıkardığı ‘OK Computer’ albümünün 18 saatlik kayıtlarını hack’leyen korsanlar, karşılığında 150 bin pound isteyerek ödenmediği takdirde internete sızdıracaklarını söyledi. Grubun solisti ve gitaristi Jonny Greenvvood, kayıtları bir internet sitesinde kendisi yayınladı. Ayrıca Greenvvood, kayıtlardan elde edilecek geliri çevreci bir gruba bağışlayacaklarını açıkladı.