Radiohead'den hacker'lara ters köşe
İngiliz grup Radiohead’in eski kayıtlarını hack'leyen bilgisayar korsanları, fidye istedi. Grubun solisti de parayı ödemek yerine kayıtları kendi yayınladı.
KAYITLARIN UZUNLUĞU 18 SAAT
Bir zamanların efsanevi rock grubu Radiohead, bilgisayar korsanlarının tehdidine pabuç bırakmadı. Grubun 1997 yılında çıkardığı ‘OK Computer’ albümünün 18 saatlik kayıtlarını hack’leyen korsanlar, karşılığında 150 bin pound isteyerek ödenmediği takdirde internete sızdıracaklarını söyledi. Grubun solisti ve gitaristi Jonny Greenvvood, kayıtları bir internet sitesinde kendisi yayınladı. Ayrıca Greenvvood, kayıtlardan elde edilecek geliri çevreci bir gruba bağışlayacaklarını açıkladı.
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