VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya'da silahlı saldırı: 10 ölü
Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam!
Kelime-i Tevhid bayrağını taşıyan vatandaşa saldıran provokatör için istenen ceza belli oldu
19 Şubat 2024 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 11:00:00

Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu

ABONE OL

Rusya lideri Vladimir Putin'in, Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu ilan etmesi ülke medyasında geniş yankı buldu.

Rusya lideri Vladimir Putin'in önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Vladimir Putin, hafta sonu Türkiye'nin en güvenilir doğalgaz ortağı olduğunu söyledi.

İkinci yılı bitmek üzere olan Ukrayna işgalinin enerji sektöründeki yol açtığı dönüşüme değinen Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı ülkelerin Rus gazı ihracatına getirdiği sınırlamayı hatırlatıp doğalgazın TürkAkım boru hattı üzerinden sevkiyatıyla değişen dengeleri yorumladı.

"EN GÜVENİLİR ORTAK"

"Türkiye, TürkAkım aracılığıyla en güvenilir ortak oldu" diyen Putin'in sözleri Rus medyasında geniş yankı buldu.

TASS haber ajansı, 'Putin Türkiye'yi enerjide en güvenilir ortak ilan etti' başlığıyla sunduğu haberde Rusya liderinin söz konusu açıklamayı Rossiya-1 televizyon kanalından gazeteci Pavel Zarubin'e verdiği röportajda yaptığını bildirdi.

Haberi TASS'la aynı başlıkla yayınlayan Russia Today televizyonuna göre, Vladimir Putin, Türkiye'nin en güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını belirtti.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, Putin'in Rus gazının TürkAkım boru hattından aktığını hatırlatmasını öne çıkardı, enerji güvenliği analisti Igor Yuşkov'un görüşlerine yer verdi.

Yuşkov, Avrupa Birliği ülkelerine Rus gazının iki rota üzerinden sevk edildiğini, bunların TürkAkım boru hattı ve Ukrayna olduğunu söyledi. Analiste göre, Ukrayna hattı durdurulursa en fazla zararı kuzeybatı, batı ve orta Avrupa ülkeleri görecek.

Etiketler : rusya putin basın
Aile boyu müzik

Aile boyu müzik
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX