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10 Ocak 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 11:53:00

Putin'in NATO çağrısı geri tepti! En kötü senaryo gerçek oluyor

Kaynak: Hürriyet

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NATO ile tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya'ya bir kötü haber daha geldi. Halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya'nın, bir başka komşusu Finlandiya'nın da birliğe hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya 'yeni üye kabulünü durdur' çağrısı ile başlayan tartışma sürüyor. Rusya komşusu Finlandiya ve İsveç'in birliğe üye olmasını engellemeye çalışırken bu iki ülkenin NATO üyeliğine hiç olmadığı kadar yakın olduğu belirtiliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'ya 'yeni üye kabulünü durdur' çağrısı geri tepti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Putin'in bu çıkışı ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikası iki ülkeyi NATO üyeliğine hiç olmadığı kadar yaklaştırmış durumda.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 'İsveç ve NATO arasındaki ortaklığın derinleştirilmesi' hakkında konuştuğunu söyledi.

Andersson konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'İsveç'te dış ve güvenlik politikamıza ve kiminle işbirliği yapmayı seçeceğimize kendimiz karar veriyoruz' ifadesine yer verdi.

Finlandiya cumhurbaşkanı ve başbakanı Sauli Niinistö ve Sanna Marin de ittifaka katılma ihtimaline açık kapı bıraktı.

Niinistö, 'Seçme özgürlüğü, askeri uyum ve NATO üyeliğine başvurma olasılığını da içerir' dedi. Finlandiyalı bir milletvekili ise Telegraph'a, Rusya ile sınırı olan ülkenin Rus saldırganlığından sonra ittifaka katılmaya daha yakın olduğunu söyledi.

Telegraph'a göre, İsveç'te NATO üyeliğine destek yüzde 46'ya yükseldi. Bu oran on yıl önce yüzde 17 seviyesindeydi.

Askeri uzmanlara göre, halihazırda Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya için bir başka komşusu Finlandiya'nın üyeliği olabilecek en kötü senaryolardan birisi.

NATO yetkilileri, İskandinav ülkelerinin üyelik kriterlerinin çoğunu halihazırda karşılaması nedeniyle, ülkelerin ittifaka kabulünün nispeten basit olacağına inanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken Putin'in bu talebine 'NATO hiçbir zaman yeni üyeler kabul etmeyeceğine söz vermedi. Bu olmaz' sözleri ile cevap vermişti.

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği ile olası bir çatışmaya karşı 1947'de kurulmuştu.

Etiketler : Vladimir Puti RUSYA NATO
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