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15 Ekim 2021 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 11:01:00

Putin gözdağı verdi: Kıtalararası silahlarımız tetikte

Kaynak: Aksam.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, Moskova'daki bir enerji forumunda ülkesinin ABD'deki muadillerinden beş kat daha hızlı olan kıtalararası nükleer füzelere sahip olduğunu söyledi. Silahlarının "alarm halinde" olduğunu belirten devlet başkanının sözleri Batı ülkelerinde endişeyle karşılandı.

Vladimir Putin ABD'deki muadillerinden beş kat daha hızlı olan kıtalararası nükleer füzelerinin "tetikte" olduğunu söyleyerek adeta tüm dünyaya göz dağı verdi.

Aksam.com.tr'nin İngiliz gazetesi Mirror'dan aktardığı habere göre, Putin'in gözdesi olan gelişmiş silahlar Amerikan şehirlerini silip süpürebilecek kapasitede.

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşmasında "Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze" diyen Rusya Devlet Başkanı, silahların "alarm halinde olduğunu" söyledi.

Putin "Burada olağandışı bir şey yok. Dünyanın ileri teknoloji orduları bu tür sistemlere sahip olacaklar. Bunu kötüye kullanmıyoruz, kimseyi tehdit etmiyoruz." sözleriyle devam ederken, İngiltere'den yayın yapan gazetede ise, "Rus liderin, ülkesinin kıtalararası hipersonik silahlara sahip oluşuyla övünmesi, ABD ile bir askeri çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı." yorumu yer aldı.

Dünya yeni bir silahlanma yarışına tanık olurken, Çin ve Kuzey Kore hipersonik füzeler geliştiriyor ve ABD, ses hızının beş katından daha hızlı gidebilen bir silahına sahip olduğunu söyledi. Rus savunma bakanlığı, Barents Denizi'nde, Mach 9 füzesinin bir denizaltıdan göğe 6.670 mil füze atışını ve belirlenen hedefi vurduğunu gösteren bir video olduğunu iddia etti.

Etiketler : PUTİN RUSYA FÜZE Moskova
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