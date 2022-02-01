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01 Şubat 2022 Salı 09:35:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 09:45:00

Putin'i kızdıracak gelişme! Ukrayna'da askerlerden sivillere tahta kalaşnikoflarla savaş eğitimi

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Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken ABD askerleri, ülkeye gönderilen füzeler için Ukrayna ordusuna eğitim vermeye başladı. Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri ise sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus kuvvetlerini sınıra taşımaya devam ederken Ukrayna'da işgal korkusu sürüyor. Amerikan birlikleri, Kiev güçlerini 'bunker buster' roketatarlarını kullanma konusunda eğitirken Ukrayna Ulusal Muhafız askerleri sivillere tahta kalaşnikovlar ile silah kullanmayı öğretti.

ABD Florida Ulusal Muhafızları'ndan askerler Ukrayna'nın Polonya sınırı yakınlarındaki Lviv kentinde Kiev güçlerine M141 Bunker mühimmatını kullanma eğitimi verirken Reuters haber ajansı tarafından fotoğraflandı.

ABD'NİN YARDIMI OLARAK GELDİ

Söz konusu silahların yaklaşık 100 tanesi Washington tarafından askeri yardım sevkiyatlarının bir parçası olarak gönderildi.

200 ABD ASKERİ UKRAYNA'DA

Bununla birlikte, ABD'nin 2015'ten beri askeri varlığını sürdürdüğü ve ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim ve destek sağlamakla görevlendirildiği Ukrayna'da şu anda yaklaşık 200 ABD askeri görev yapıyor.

Bunker buster roket atarları, beton, tuğla ve kum torbası konumlarını parçalamak için tasarlandı ve 1999'dan beri ABD tarafından kullanılıyor.

ABD ayrıca, Putin'in tanklarını parçalamak için tasarlanmış 300 Javelin tanksavar füzesini Ukrayna'ya gönderdi. İngiltere de daha önce NLAW tanksavar füzeleri göndermişti. İngiliz birliklerinin geçen hafta Kiev'de Ukraynalılara bunları nasıl kullanacaklarını öğrettikleri görülmüştü.

TAHTA KALAŞKİNOVLAR İLE NİŞAN ALDILAR

Öte yandan, Amerikan askerleri Ukraynalı askerleri eğitirken, Ukrayna Ulusal Muhafızları da sivillere silah tutmayı öğretti. Kiev'de yaşayanlar tahtalardan yapılmış kalaşnikovlarla nişan almayı öğrendi.

Etiketler : rusya ukrayna Amerikan birlikleri
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