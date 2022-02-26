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26 Şubat 2022 Cumartesi 18:08:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 18:08:00

Putin'e 'Savaşı durdur' çağrısı!

Kaynak: AA

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Rusya'da yüzlerce sağlık uzmanı ve öğretmen, başlattıkları kampanya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'da savaşı durdur" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına karşı başlatılan kampanyaya, şimdiye kadar ülkenin çeşitli bölgelerinden 6 bin 400'den fazla sağlık uzmanı ve 1300'ün üzerinde öğretmen katıldı. Putin'e 'Savaşı durdur' çağrısı yapıldı.

Kampanya kapsamında öğretmenlerin Putin'e karşı yayımladığı mektupta, bu savaşın "felaket" olduğu ve "insan haklarının ihlal edildiği" kaydedildi.

- "ÖĞRENCİLERİMİZ ÖLÜYOR"

"Bu savaş bizim değil" ifadesine yer verilen mektupta, "Öğretmeniz ve şiddetin kullanılması mesleğimizin doğasına aykırı. Savaşta öğrencilerimiz ölüyor. Bu savaş, kaçınılmaz olarak ülkemizdeki toplumsal sorunların daha da kötüleşmesine yol açacak. Savaş karşıtı protestoları destekliyoruz ve derhal ateşkesin sağlanmasını talep ediyoruz." denildi.

Sağlık uzmanlarının yayımladığı mektupta da insan hayatının korunması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Operasyonun devam ettiği bölgelerde, akrabalar, dostlar, hastalar ve meslektaşlarımız bulunuyor. (Putin'i) Askeri eylemleri derhal durdurmaya ve tüm siyasi sorunları barış yoluyla çözmeye çağırıyoruz."

Etiketler : rusya putin öğretmen
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