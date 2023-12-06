VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor
11. Boğaziçi Film Festivali biletleri satışta
İsrail: ABD 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdi
Türkiye'den İsrail'e yasadışı yerleşim tepkisi: Doğu Kudüs planı kabul edilemez
Putin, BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta vadede 2026'da tek haneli enflasyona yeniden ulaşacağız
06 Aralık 2023 Çarşamba 15:47:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 15:47:00

Putin'e savaş uçakları eşlik etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin'e, BAE'ye giderken füzelerle donatılmış 4 Rus Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yolculuğu sırasında füzelerle donatılmış 4 Su-35 savaş uçağı eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığının yayınladığı videoya göre, Putin'in içerisinde bulunduğu İL-96 model devlet başkanlığı uçağına eşlik etmek üzere savaş uçakları da kalkış yaptı.

Putin'in uçağının her iki yanında ikişerli gruplar halinde yer alan Su-35S model savaş uçaklarının havadan havaya hedefleri vurabilme yeteneğine sahip R-73 ve R-77 füzeleri taşıdığı görüldü.

Rus savaş uçakları Putin'in yolculuğuna başkent Abu Dabi'ye ininceye kadar eşlik etmeyi sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çeşitli sınıflardaki standart havacılık silahlarına sahip Su-35S'lerin uluslararası uçuş boyunca devlet başkanlığı uçağına hava desteği sağladığı kaydedildi.

Uçakların şiddetli yağmur ve sert rüzgarların etkili olduğu zorlu hava koşullarında bir havaalanından kalktığı belirtilen açıklamada, savaş uçaklarının birinci sınıf pilotlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Etiketler : putin bae savaş uçağı
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Kitabın geliri kız çocuklarına

Kitabın geliri kız çocuklarına
Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter

Pelin Karahan: Umarım en kısa zamanda bu dram biter
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Arabesk şarkı geliyor

Arabesk şarkı geliyor
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX