Putin'den Türkiye'de ‘doğalgaz merkezi' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini söyledi.

TÜRKİYE'DE DOĞALGAZ MERKEZİ KURABİLİR

Baltık denizi'ndeki Rus yapımı Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarındaki borularda hasara yol açan geçen ayki patlamalara yönelik incelemeler sürüyor.

Putin, boru hatlarındaki hasarın tamir edilebileceğini, fakat bu konudaki kararların Rusya ve Avrupa tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, "Kuzey Akım hatlarında kullanılamayan gazı Baltık denizinden Karadeniz'e ileterek yakıtımızın Avrupa'ya uzanan başlıca güzergahını Türkiye'den geçirebilir, Avrupaya yönelik en büyük doğalgaz merkezini Türkiye'de oluşturabiliriz" dedi ve ekledi:

"Tabi, ortaklarımız bu fikirle ilgilenirse. Ve de tabii mali açıdan erişilebilir olursa."

Moskova Enerji Haftası Konferansı'nda konuşan Putin, Rusya'nın gaz tedarik coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve enerji kaynaklarının dolar yerine yerel para birimleri ile satışı uygulamasını sürdüreceğini ifade etti.

"RUSYA BUNUN BİR PARÇASI OLMAK İSTEMİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer silahların potansiyel kullanımına ilişkin söylemlerinin "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline yönelik açıklamalarca bulundu. Peskov, "Batılı devlet başkanlarının ABD'nin yanı sıra Avrupa'nın her gün nükleer söylemle meşgul olmasından duyduğumuz üzüntüyü her gün ifade ediyoruz. Bunu zararlı ve kışkırtıcı bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Endonezya'da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Peskov, "Bildiğim kadarıyla ne Rus tarafı ne de ABD tarafı böyle bir girişimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR SEFERBERLİK KARARI DA YOK"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken 300 bin yedek askerin yanı sıra yeni bir seferberlik kararıyla bu sayının arttırılıp arttırılmayacağı sorusuna ise, "Bu sistem üzerindeki bazı eksiklikler ve hatalar yöneticiler tarafından fark edildi. Dolayısıyla bu sistemi uygulama konusunda önlemler alınacak. Yeni bir seferberlik kararı da yok" şeklinde yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının NATO'nun da kaybetme anlamını taşıyacağına dair açıklamalarını da değerlendiren Peskov, "Bu NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalara dahil olduğunun kanıtıdır. Rusya, 24 Şubat'tan beri bu eylemlere karşılık veriyor" dedi.