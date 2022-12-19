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19 Aralık 2022 Pazartesi 19:05:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 19:05:00

Rusya'dan, savaşta başarılı olan askerlere Moskova ve Kırım'da ücretsiz arsa

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşa katılarak üstün liyakat ödülü alan ve gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden kararı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sisteminin resmi internet sitesinde, Putin'in, orduyu desteklemek için ek önlemlere ilişkin imzaladığı karar yayımlandı.

Karara göre, "özel askeri operasyon"a katılarak devlet üstün likayat ödülü alan ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor.

Bunun yanı sıra, "özel askeri operasyon" bölgesinde çatışmalarda ya da hastalık nedeniyle ölen askerlerin yakınlarına da sosyal destek öngörülüyor.

Karar imzalandığı gün itibariyle yürürlüğe giriyor.

Etiketler : rusya Vladimir Putin ukrayna
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