Putin'den Rus ordusuna Ukrayna'da ateşkes talimatı
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.
Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00'den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna'da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.
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