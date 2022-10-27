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27 Ekim 2022 Perşembe 18:49:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 18:49:00

Putin'den nükleer silah açıklaması: Her zaman tehlike var!

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Rusya Devlet Başkanı Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı tüm sıcaklığıyla sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, "Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider, ilişkilerimiz çok güçlü ve birçok alanda ortaklıklarımız var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Türkiye bizim için güvenilir bir ortak.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor.

-Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var.

-Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var.

-BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir.

RUSYA'DAN NÜKLEER SİLAHLARLA TATBİKAT

Rusya geçtiğimiz günlerde nükleer silahlar ile bir tatbikat gerçekleştirmişti:

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

Etiketler : rusya putin nükleer silah
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