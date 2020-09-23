Putin'den korona aşısıyla ilgili yeni açıklama

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23 Eylül 2020 Çarşamba 15:26:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 15:26:00

Putin'den ikinci koronavirüs aşısı açıklaması

Kaynak: DHA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da geliştirilen ‘Sputnik V' adlı ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini 11 Ağustos'ta duyurmuştu. Putin, ülkede geliştirilen ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısının yakında tescil edileceğini duyurdu.

TASS haber ajansının haberine göre, Federasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Putin, ikinci koronavirüs aşısının kaydının yakında yapılacağını söyledi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) daha önce yapılan açıklamada, Rusya devletine bağlı ‘Vektor’ adlı bilimsel araştırma merkezi tarafından geliştirilen aşının kaydının 15 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtilmişti. Aşının klinik denemelerin birinci aşamasındaki tüm gönüllülerin antikor geliştirdiği açıklandı.

Putin, Rusya’da geliştirilen ‘Sputnik V’ adlı ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini 11 Ağustos’ta duyurmuştu.

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