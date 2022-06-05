Putin'den hem ABD'ye hem de Ukrayna'ya yeni tehdit
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 102. gününe girdi. Rusya lideri Putin, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlaması halinde daha önce hiç vurmadıkları yerleri vuracağını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 102. gününe girdi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...
11:53 Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve durumun son derece zor olduğunu belirtti
11:36 Rusya lideri Putin, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler sağlaması halinde daha önce hiç vurmadıkları yerleri vuracağını söyledi.
10:28 Ukrayna, Rus ordusunun Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrini kaybettiğini açıkladı
09:56 Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin Dniprovsko ve Darnitsky semtlerine Rus güçlerince füze saldırıların düzenlendiğini bildirdi
03:31 Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna'yı ziyaret edeceğini söyledi
00:01 İsviçre hükümeti, başka ülkelerin ürettiği ancak İsviçre'ye ait parçaların da bulunduğu silah ve askeri araçların Ukrayna'ya gönderilmesinin ülkenin tarafsızlığına zarar vermeyeceğini açıkladı
20:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki göstererek, "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir" dedi