Putin'den doğal gaz açıklaması: Sorumlusu biz değiliz
Kaynak: Reuters
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus doğalgaz üreticisi Gazprom'un tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek, Avrupa'daki rekor yükseklikteki doğalgaz fiyatları için Moskova'nın suçlanmasının haksızlık olduğunu ifade etti.
Putin, her yıl düzenlenen medya toplantısında yaptığı açıklamada Gazprom'un spot piyasalara doğalgaz sağlamadan önce uzun vadeli anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ve uzun vadeli kontratlar yapan Almanya gibi ülkelerin şu anda daha düşük fiyatlardan istifade ettiğini, hatta bu doğalgazı kârlı bir şekilde komşu ülkelere yeniden satabileceğini belirtti.
Avrupa'nın kendi doğalgaz sorunlarını yarattığını ve bunları kendisinin çözmesinin gerektiğini dile getiren Putin, Almanya'ya tedarik edilen Rus doğalgazının bir kısmının Polonya üzerinden nihai olarak Ukrayna'ya satıldığına dair şüphelerinin olduğunu belirtti.
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