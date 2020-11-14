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14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 10:44:00

Putin'den dikkat çeken Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Kaynak: IHA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Barış Güçleri'nin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesini kullanmayacağız.' dedi.

Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yenilgiye uğramasının ardından Rusya’nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre bölgeye Rus Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı sevkiyatlarını sürdürürken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışmalarla ilgili bilgi almak için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı.

Toplantı başında konuşma yapan Putin, “Dağlık Karabağ Bölgesi’nde durum için toplandık. Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu’ ifadesini kullanmayacağız. Umarım artık başka konuları tartışırız. Toplantımızda Savunma Bakanımız Sergey Şoygu’dan sorumluluk alanlarındaki Rus Barış Güçleri’nin son durumu hakkında bilgi almak istiyorum” dedi.

ŞOYGU, PUTİN’E SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Savunma Bakanı Şoygu, Rus Barış Güçleri’nin belirlenen noktalara yerleştirilmesi ile ilgili çalışmaları aktararak, “Anlaşmaya göre bin 960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus Barış Gücü askerleri Karabağ’daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor. 3 gün içinde 73 uçak seferi ile bin 103 asker ve bin 168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı. 10-11 Kasım’da, Laçin koridoru kontrol altına alındı. Dün saat 17.00’de Barış Gücü birimleri Hankendi ve Şuşa şehirlerine gönderilerek, 4 gözlem noktası oluşturuldu. Bugün son olarak Güney noktasında gözlem noktalarının kurulmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Dağlık Karabağ’ın kuzeyinde başka bir birimden Barış Gücü askerleri yerleştirildi” dedi. Şoygu, ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla iletişim hatlarının oluşturulduğunu ifade etti.

BM’YE BİLGİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Lavrov ise anlaşmanın diplomasi noktalarına değinerek, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları ve BM Güvenlik Konseyi’ne anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Lavrov, ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Acil Durumlar Bakanı Zinichev bölgeye teknik ekipman göndereceklerini ve bölgeye sahra hastanesi kurmayı planladıklarını açıkladı.

FSB Başkanı Bortnikov, ise Ermenistan-Nahçivan bölgesindeki 2 nokta ile Ermenistan-İran sınırındaki 5 noktaya sınır karakollarının konuşlandırıldığını belirtti.

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