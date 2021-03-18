Putin'den Biden'a ilk tepki: Sağlık dilerim

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18 Mart 2021 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 16:58:00

Putin'den Biden'ın "Katil" açıklamasına ilk tepki: Sağlık dilerim

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Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın kendisi hakkında kullandığı "katil" ifadesine ilk yanıtı verdi. Putin, Biden için "Ona sağlıklar dilerim" dedi.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden ABC News'e verdiği röportajda, Rusya devlet başkanının bir katil olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna "inanıyorum" demişti.

Biden ayrıca Putin'i ruhsuz olarak nitelendirmiş ve Rusya'nın seçime karıştığı iddialarıyla ilgili de "bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN'DEN İLK YANIT

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden'ın kendisi hakkında kullandığı "katil" ifadesine ilk yanıtı verdi. Putin, Biden için "Ona sağlıklar dilerim. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" dedi.

Putin sözlerine, "ABD'deki müesses nizamın bilinci, zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur." diyerek devam etti.

Etiketler : rusya putin abd joe biden
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