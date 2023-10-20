ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzelerini vermesi Putin'in tarafından hoş karşılanmadı. Rus lider, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın "Rusya savaşı kaybetti" açıklamasıyla ise dalga geçti.

Rus lider Putin'in programına bakıldığında geniş bir Çin ziyaretinin planlandığı görülüyor.

Vladimir Putin, Rusya hava kuvvetlerinin, Karadeniz üzerinde stratejik Kincal füzeleriyle donatılmış savaş jetleriyle devriyelere başladığını söyledi. Putin, "Bu kimseye bir tehdit değil. Ama emrimle Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Karadeniz üzerindeki tarafsız bölgede kalıcı olarak devriye uçuşlarına başladı. Mig 31 savaş uçaklarımız Kincal füzeleri taşıyor. Bin kilometreden fazla menzile ve Ses hızının 9 katı hıza sahipler." dedi.

Pekin'deki Kuşak ve Yol zirvesinde konuşan Putin hipersonik füzelerin Ortadoğu'da artan gerilime karşı savunma önlemi olduğunu savundu.