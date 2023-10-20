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20 Ekim 2023 Cuma 15:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 15:05:00

Putin'den Biden'a esprili yanıt: Madem kaybettik gelsin pankek yiyelim

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Savaşı kaybettiler" açıklamasıyla dalga geçti. Putin, "Madem savaşı kaybettik o zaman gelsin buraya pankek yiyip, çay içelim" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya ATACMS füzelerini vermesi Putin'in tarafından hoş karşılanmadı. Rus lider, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ın "Rusya savaşı kaybetti" açıklamasıyla ise dalga geçti.

Rus lider Putin'in programına bakıldığında geniş bir Çin ziyaretinin planlandığı görülüyor.

Vladimir Putin, Rusya hava kuvvetlerinin, Karadeniz üzerinde stratejik Kincal füzeleriyle donatılmış savaş jetleriyle devriyelere başladığını söyledi. Putin, "Bu kimseye bir tehdit değil. Ama emrimle Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Karadeniz üzerindeki tarafsız bölgede kalıcı olarak devriye uçuşlarına başladı. Mig 31 savaş uçaklarımız Kincal füzeleri taşıyor. Bin kilometreden fazla menzile ve Ses hızının 9 katı hıza sahipler." dedi.

Pekin'deki Kuşak ve Yol zirvesinde konuşan Putin hipersonik füzelerin Ortadoğu'da artan gerilime karşı savunma önlemi olduğunu savundu.

Etiketler : Putin-Mizah SavaşKaybı PankekÇay Putin hipersonik füzeleri
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