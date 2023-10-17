Putin'den Biden'a Avrupa tepkisi: "Başkalarına saygı duymayı öğrenmeli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın çıkarlarının bastırılamayacağını belirterek, "(ABD yönetimine) Başkalarına saygı duymayı öğrenmeniz lazım, böylelikle kimseyi bastırmak zorunda kalmazsınız." dedi.

Putin, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Tüm Avrupa'yı birleştirip Putin'i bastırdığımızı hayal edin, böylelikle çıkarttığı sorunları artık çıkartamaz." ifadelerini değerlendirdi.

Biden'ın dünyadaki en deneyimli siyasetçilerden biri olduğuna işaret eden Putin, "Uzun zamandır siyasetin içinde ve elbette kendisine hangi hedefleri koyması gerektiğini, bunları nasıl başaracağını bilen tecrübeli bir insan." diye konuştu.

Putin, söz konusu tecrübeye rağmen Biden'ın öğrenmesi gereken şeyler olduğunu vurgulayarak, "Rusya'da meşhur bir deyişimiz vardır; Yüzyıl yaşa, yüzyıl boyunca öğren. Bu sadece Biden değil ABD'deki tüm siyasi elitler için geçerli. Başkalarına saygı duymayı öğrenmeniz lazım, böylelikle kimseyi bastırmak zorunda kalmazsınız." ifadesini kullandı.

Kendisinin bastırılıp bastırılamayacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan Putin, "Konu şahsen benimle alakalı değil. Ülkemizin çıkarlarıyla ilgili ve Rusya'nın çıkarları bastırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.