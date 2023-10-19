Putin'den ABD'ye vururuz mesajı. Füzeler uçak gemilerini hedef aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki uçak gemisini İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'de konuşlandıran ABD'ye mesaj verdi. Çin'de konuşan Putin, "Bu bir tehdit değil, sadece bir hatırlatma. Karadeniz üzerinde kalıcı devriyeye başlayacak uçaklarımız Kinzhal sistemiyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Yaşananlar sonrasında ABD, iki uçak gemisini 'İsrail'e destek ve diğer ülkelerin İsrail'e karşı olası saldırısını engellemek' bahanesiyle Doğu Akdeniz'de konuşlandırmıştı.

Bununla da yetinmeyen ABD ordusu, bölgeye 2 bin 'seçilmiş' askerini gönderme kararı almıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

PUTİN ABD'YE HATIRLATMA YAPTI

Burada isim vermeden ABD'nin uçak gemilerini hedef alan Putin, "Bunu tehdit olarak değil, bilgi olarak söylüyorum. Sadece bir hatırlatma" ifadelerini kullandı.

ABD'yi vurabilecek konumdayız mesajı: 1000 kilometreden fazla menzile sahip

"Rus Hava Kuvvetleri benim emrimle birlikte Karadeniz üzerinde kalıcı olarak bir devriyeye başlayacak." diyen Putin, "MIG-31 savaş uçaklarımız Kinzhal sistemleriyle donatılmış durumda. 1000 kilometreden fazla menzile sahip oldukları biliniyor." dedi.

KİNZHAL HİPERSONİK FÜZESİ NEDİR?

Azami 2 bin kilometre menzili bulunduğu bilinen Kinzhal; 480 kilogram ağırlığında nükleer/konvansiyonel harp başlığına, azami 1.000 kilogram fırlatma ağırlığına ve 10 ila 20 metrelik dairesel sapma (CEP) değerine sahip.

İlk kez 2018 yılında devreye alındığı duyurulan Kinzhal füzesi, İskender taktik balistik füzesinin havadan fırlatılan versiyonu olarak biliniyor.

Geçtiğimiz aylarda Kaliningrad'a konuşlandırılan füze, ateşlenmesi durumunda Avrupa'daki neredeyse tüm NATO üyesi ülkelerin başkentlerini vurabilecek menzile ve kapasiteye sahip.

Rusya, yakın geçmişte Kinzhal füzelerini Suriye'ye de sevk ederek Doğu Akdeniz ülkelerine gözdağı vermişti.