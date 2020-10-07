Aliyev ve Putin'den kritik görüşme

Putin ve Aliyev, Dağlık Karabağ sorununu görüştü
Kaynak: IHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleşti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü kutlarken görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün 68 yaşına girdi. Putin’in doğum günü nedeniyle Kremlin’de telefon trafiği başlarken tüm dünyanın yakından izlediği Güney Kafkasya’dan Putin’i ilk arayan lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev, Putin’i yeni yaşından dolayı kutlarken Rusya’nın refah ve başarısında Putin’e başarı ve sağlık diledi.
Putin’de ilgisinden dolayı Aliyev’e teşekkürlerini sundu. Liderlerin telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ sorunu da ele alındı. Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ’ın geleceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Aliyev’in Putin’i araması hem Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden hem de Kremlin Sarayı Basın Servisi’nden ayrı ayrı kamuoyuna duyuruldu.
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