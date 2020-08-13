Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki lider, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.
Geçen ay Azerbaycan-Ermenistan sınırında durumun kötüleşmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Rusya tarafı, gerginliğin artmasına katkıda bulunacak her türlü eylemi önlemenin önemine vurgu yaptı.
- Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 371'e çıktı
- Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
- Terör devleti İsrail, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü
- Almanya'da İslam din dersine karşı açılan dava ile ilgili mahkemeden ret kararı çıktı
- Ukrayna 28 paralı askerin iadesi için Belarus'a talep gönderdi
- Beyrut'taki patlama hastaneleri de vurdu