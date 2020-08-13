  • BIST
    1114.18
  • Dolar
    7,3278
  • Euro
    8,6505
  • Altın
    452,4150
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Amasya'daki yangında 5 dönüm alan zarar gördüğü belirtildi
Bakan Koca 'Bayram dönüşü korkusu' uyarısıyla paylaştı
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 371'e çıktı
Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü
Terör devleti İsrail, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü
Almanya'da İslam din dersine karşı açılan dava ile ilgili mahkemeden ret kararı çıktı
Ukrayna 28 paralı askerin iadesi için Belarus'a talep gönderdi
Beyrut'taki patlama hastaneleri de vurdu
ABD'de Trump yönetimi okulların yüz yüze eğitime açılması konusunda ısrarcı
Belarus'ta protestolar devam ediyor
Yemen ordusu başkentin doğusundaki önemli noktalarda kontrol sağladı
Lübnan, Yüksek Savunma Konseyi'ni amonyum nitrat hakkında uyardı
Yerli otomobil fiyatı ile ilgili TOGG'dan açıklama geldi: 2022'den önce açıklamamız mümkün değil
'Patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığı tahmin ediliyor'
ABD temmuzda 63 milyar dolarlık bütçe açığı verdi
Gamze Pala'nın katili Savaş Dalançıkar, cinayeti nasıl işlediğini anlattı
Bakan Koca son durumu açıkladı: Bir günde 1212 yeni vaka tespit edildi
Gazze'den İsrail tarafına yeniden 'yanan balonlar' gönderilmeye başlandı
Pençe Kaplan Operasyonu ile 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bakan Albayrak: Türkiye en az etkilenen ülkelerden birisi olacak
Bakan Koca'dan 'online eğitim' önerisi: Kademeli gerçekleşmeli
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla Doğu Akdeniz'i görüştü
Muğla'da 23 sığınmacı kurtarıldı
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
13 Ağustos 2020 Perşembe 00:14:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 00:14:00

Putin ve Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki lider, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Geçen ay Azerbaycan-Ermenistan sınırında durumun kötüleşmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Rusya tarafı, gerginliğin artmasına katkıda bulunacak her türlü eylemi önlemenin önemine vurgu yaptı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER