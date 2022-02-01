Putin: Ukrayna'da insan haklarının ihlali sistematik hale geldi
Kaynak: TRT Haber
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Moskova'da buluştu. Putin, Rusya'nın güvenlik önerileri Batı tarafından görmezden gelindiğini söyledi.
Ukrayna nedeniyle Batı ile Rusya arasındaki tansiyonun yükseldiği bir dönemde NATO üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban Moskova'ya resmi ziyarette bulunarak "dostluk" mesajı verdi.
Putin'in konuşmasından başlıklar şöyle:
Çok açıktır ki, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda temel talepleri görmezden gelindi, ve bilhassa NATO'nun Rusya sınırlarına doğru genişlemek de dahil, üç konuda Rusya istediği cevapları göremedi.
Ukrayna'da insan haklarının ihlali sistematik hale geldi.
Putin, Macaristan'ı Rusya'nın Avrupa'daki önemli bir ortağı olarak niteledi. Budapeşte ile enerji konusunda işbirliğimizi arttırmaya hazırız dedi.
Bir ülkenin güvenliği diğerlerininki görmezden gelerek sağlayamazsınız.
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