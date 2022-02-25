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25 Şubat 2022 Cuma 18:32:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 18:32:00

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ordusuna, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" çağrısında bulundu.

Rusya lideri Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulundu. Putin; "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" dedi.

Putin Güvenlik Konseyi ile toplantısında, "Ukrayna'daki neo-Naziler, füze sistemlerini büyük şehirlerin merkezine yerleştirerek teröristler gibi davranıyorlar" açıklamasını yaptı.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerine bir defa daha sesleniyorum. Neo-Naziler ve Bandera'cıların çocuklarınızı, eşlerinizi, yaşlılarınızı canlı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin" diyen Putin, "Gücü kendi elinize alın! Görünen o ki, Kiev'e oturup Ukrayna halkını esir alan bir grup uyuşturucu bağımlısı ve neo-Nazi'ye kıyasla, sizinle bir anlaşmaya varmamız daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

Etiketler : putin ukrayna rusya savaş
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