"İstanbul'daki müzakereler ciddi bir atılımdı"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 63. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

PUTİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşme öncesinde konuşan Putin, BM'nin dayandığı ilkeleri güçlü şekilde desteklediklerini ve bunu gelecekte de yapmaya niyetli olduklarını belirtti.

Bazılarının kurallara dayalı bir dünyadan bahsettiğini ancak kuralların birilerinin çıkarlarını sağlamak için yazılmadığını ifade eden Putin, BM tüzüğü ve BM'nin diğer belgelerinin temel belgeler olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Dünyada birilerinin münhasır olduğu veya münhasır haklar talep ettiği konusunda da meslektaşlarının bazı açıklamalarına şaşırdığını belirten Putin, "Çünkü BM tüzüğü, uluslararası toplumdaki tüm katılımcıların güç, büyüklük ve coğrafi konumlarından bağımsız olarak birbirine eşit olduğunu belirtir. Bunun İncil'de yazılanlarla benzer olduğunu düşünüyorum. Aynı şeyi Kur'an'da ve Tevrat'ta da buluruz. Bütün insanlar Tanrı önünde eşittir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki sorunun 2014'te bu ülkede gerçekleşen "darbe" sonrasında ortaya çıktığını kaydeden Putin, Donbas'taki krizin detaylarını anlattı. Donbas'ta yaşayan insanların Kiev yönetimi tarafından yıllarca ablukaya alındığını ifade eden Putin, zamanla Kiev yönetiminin bu ablukayı itiraf ettiğini ve buradaki askeri baskının sürdüğünü söyledi.

Bu koşullar altında Kiev'deki yetkililerin, Minsk Anlaşması'na uyma niyetleri olmadığını en üst düzeyde dile getirdiğine dikkati çeken Putin, "Alenen bunu açıklamalarının ardından bu topraklarda yaşayan insanların soykırımını durdurmak, buradaki devletlerin bağımsızlıklarını tanımak zorunda kaldık." diye konuştu.

Bu sözde yönetimlerin askeri saldırganlığa maruz kaldıkları için kendilerinden askeri yardım sağlama talebinde bulunduğunu anlatan Putin, "Biz de BM sözleşmesinin 51. maddesinin 7. bölümü uyarınca, özel bir askeri operasyon başlatarak bunu yapmak zorunda kaldık. Devam eden askeri operasyona rağmen, diplomatik olarak anlaşmaya varabileceğimizi umduğumuzu bildirmek isterim. Müzakereler yapıyoruz, onları reddetmiyoruz." dedi.

- "İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER CİDDİ BİR ATILIMDI"

İstanbul'da Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oldukça ciddi bir atılım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Putin, "Ama ne yazık ki, anlaşmalara vardıktan sonra, müzakerelerin devamı için elverişli koşullar yaratma niyetimizi açıkça ortaya koymamızdan sonra, Buça'da Rus ordusunun hiçbir alakası olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Bu provokasyonu kimin hazırladığını, kimin yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Buça olayından sonra Ukraynalı müzakerecilerin çözüme ilişkin tutumlarının çarpıcı biçimde değiştiğine işaret eden Putin, her şeye rağmen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini, yine de olumlu bir sonucun çıkacağını umduğunu bildirdi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

08:00 Japonya, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş nedeniyle ekonomik yaptırım uyguladığı Rusya ile somon ve alabalık avı kotasında anlaşmaya vardı.

07:37 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.

07:00 Türkiye, Ukrayna'da sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına kullanılmak üzere tıbbi malzeme hibe edecek.

03:00 Rusya'nın, Ukrayna'da olup bitenlerle ve Avrupa'nın küresel güvenliğiyle ilgili birtakım suçlamalarını anladığını ifade eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bizim bakış açımıza göre, bu memnuniyetsizlik BM Şartı tarafından önerilen çeşitli araçlara dayalı olarak çözülmelidir. Herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğünün ihlalinin BM Şartı ile tamamen tutarsız olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Şu anda olanlardan derin endişe duyuyoruz. Ukrayna topraklarının istila edildiğine inanıyoruz." dedi.

02:30 Nükleer emniyet ve güvenlik denetimine ilişkin tam teşekküllü ilk yardım misyonuna liderlik etmek üzere Ukrayna'ya giden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Çernobil'i ziyaret etti.

02:23 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kremlin Sarayı'nda görüştü. Putin, Ukrayna ile diplomatik olarak da anlaşmaya varabilmeyi umduğunu, müzakerelerin yapıldığını ve onları reddetmediklerini söyledi. İstanbul'da Rusya'nın Ukrayna ile yaptığı müzakerelerde oldukça ciddi bir atılım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Putin, "Ama ne yazık ki, anlaşmalara vardıktan sonra, müzakerelerin devamı için elverişli koşullar yaratma niyetimizi açıkça ortaya koymamızdan sonra, Buça'da Rus ordusunun hiçbir alakası olmadığı bir provokasyonla karşı karşıya kaldık. Bu provokasyonu kimin hazırladığını, kimin yaptığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

01:24 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Sovyet dönemi Ukrayna-Rusya kardeşliğini sembolleştiren anıt, verilen kararın ardından belediye görevlileri tarafından yıkıldı.

01:00 Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırıları devam ediyor. Bombardıman sonrası bir yerleşim yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

00:45 Dünya Bankası, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasalarında büyük bir şok yarattığını, bunun küresel ticaret, üretim ve tüketim kalıplarını, fiyatları 2024'ün sonuna kadar tarihi yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştirdiğini bildirdi.

00:00 Rus enerji şirketi Gazprom'un bu sabahtan itibaren Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durduracağı bildirildi.

23:50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Almanya'nın Ukrayna'ya "Gepard" tipi uçaksavar tank vereceği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.