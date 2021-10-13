VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı
YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara 'ikinci ek yerleştirme' mesajı
Trump'tan mesaj var: Beni hala özlemediniz mi?
DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamları görüldü
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Putin: Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatı artıyor
Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı
California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Belçika'daki 600 bin araç yıl başı itibarıyla başkente giremeyecek
CHP heykel belediyeciliğine devam ediyor
Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor
KKTC'de hükümet istifa etti
Yunan general 'botlarını batırdıkları' mazlumları unuttu!
Yargıtay'dan önemli Kadir Şeker kararı
Son kaynağı Başkan Erdoğan yapacak
Dünyanın gözü Türkiye'de!
SİHA'lara Batı Afrika'dan talip var
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
Suriye'de yeni harekat olur mu?
TSK'nın İKA ailesi büyüyor! ACROB göreve başladı
"Asrın projesi" için tarih verildi!
13 Ekim 2021 Çarşamba 19:03:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 19:03:00

Putin: Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatı artıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye yönelik Mavi Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatının arttığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda, küresel enerji piyasaları ve güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Salgın dönemi nedeniyle yaşanan krizin, küresel enerji piyasalarını derinden etkilediğine işaret eden Putin, "Geçen yıl küresel enerji tüketimi yüzde 4,7 düştü. Bu düşüş sektör için son 70 yılda yaşanan en ciddi şoktu. Talepteki düşüş nedeniyle fiyatlar da düzeltmeye gidildi, örneğin Avrupa'da doğal gaz maliyeti 2018'e kıyasla 2,5 kat düştü." diye konuştu.

Petrol piyasalarında da önemli gelişmelerin yaşandığını anımsatan Putin, "Hiçbirimiz, petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksi bir değere düşeceğine inanamazdık. Ancak geçen yıl petrolü depolamak, petrolün kendisinden daha pahalı hale geldi." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili Rusya'nın "destek vermeye" hazır olduğunu belirten Putin, "Gaz sevkiyatını daha fazla artırmamız istenirse, artırmaya hazırız. Ortaklarımızın bizden istediği kadar artırabiliriz. Asla reddetmedik." ifadesini kullandı.

"GAZ SEVKİYATIMIZ ARTIYOR"

Putin, Avrupa'ya çeşitli rotalardan gaz sevkiyatını artırdıklarına dikkati çekerek, "Türkiye'ye Mavi Akım rotasıyla, TürkAkım ve Ukrayna üzerinden de gaz sevkiyatlarını artırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupalı yetkilileri suçlayan Putin, "Avrupa'daki enerji krizi doğal gaz açığından ötürü kaynaklanmadı. Avrupa'daki gaz fiyatları elektrik açığı nedeniyle yaşandı. Bazı ortaklarımızın yaptığı gibi, kendi hatalarından ötürü başkasını suçlamaya gerek yok. Elektrik açığı ise rüzgar enerjisi eksikliğinden yaşandı. Avrupa depolama tesislerini zor durumda bırakan sert kışın ardından, Avrupalılar spot piyasasına güvendiler." dedi.

Son 10 yıldır Avrupa enerji piyasalarında sistematik hatalar yapıldığını öne süren Putin, "Avrupa'da büyük çaplı bir piyasa krizine neden oldular. Nükleer enerji ve doğal gaz, elektrik üretiminde ana kaynaklarken, böyle krizler yaşanmıyordu." sözlerini sarf etti.

SİLAHLANMA YARIŞI NEDENİYLE ABD'YE SUÇLAMA

Konuşmasında küresel siyasi gelişmelere yer veren Putin, "Silahlanma yarışı maalesef hızlanıyor. Bu yarış, ABD'nin Anti-Balistik Füze Antlaşması'ndan çekilmesiyle başladı." diye konuştu.

ABD'nin, Afganistan'da bir trajediye neden olduğunu vurgulayan Putin, "Özgürlük ve demokrasi, belirli bir halkın kültürü ve gelenekleriyle ilişkilendirilemez. ABD, Afgan halkının geleneklerine, kültürüne ve tarihine meydan okuyarak, Afganistan'a girdi. Sonuç ise trajedi oldu." düşüncesini dile getirdi.

Güney Çin Denizi'ndeki sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini anlatan Putin, "Güney Çin Denizi'ndeki tüm sorunların, dış müdahale olmadan, uluslararası hukuk kapsamında çözülmesi için bölge ülkelerine fırsat verilmesi gerektiğine inanıyoruz." yorumuna yer verdi.

Etiketler : Rusya putin türkiye doğal gaz sevkiyatı Salgın dönemi
Muhteşem final

Muhteşem final
İlk Hande giydi

İlk Hande giydi
Dövüş sahnesi korkuttu

Dövüş sahnesi korkuttu
Serdar'ın sahne repliğidir

Serdar'ın sahne repliğidir
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı
60 kişinin önünde ‘evet'

60 kişinin önünde ‘evet'
Aleyna dünya listelerinde

Aleyna dünya listelerinde
Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam ustaları bir arada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER