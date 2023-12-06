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06 Aralık 2023 Çarşamba 22:17:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 22:17:00

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Riyad'da bir araya geldi

Kaynak: AA

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Riyad'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Bin Selman arasındaki görüşme Riyad'da Yemame Sarayı'nda başladı.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Sovyetler Birliği'nin, Suudi Arabistan'ı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, "Bu, neredeyse yüz yıl önce oldu. Bu sürede ilişkilerimizde çok şeyler yaşandı. Ancak son yedi yılda ilişkilerimiz nitelik kazanarak daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştı. Siyaset ve ekonomi alanlarında çok iyi ve istikrarlı ilişkilerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin önemine işaret Putin, bunun bölgedeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak için imkan sağladığını dile getirdi.

Etiketler : Kremlin Putin Riyad buluşması Suudi Arabistan
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