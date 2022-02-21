VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Johnson, yasal zorunluğun kaldırılacağını duyurdu
Putin, sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi
NATO'nun "Dynamic Manta 2022" tatbikatı başladı
Çin, Avustralya'yı 'dezenformasyonla' suçladı
Türkiye'de 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan Senegal'de
ABD: Rusya Ukrayna'ya yönelik oldukça şiddet içerikli bir işgale hazırlanıyor
Putin, Donetsk ve Luhansk için bugün kararını açıklayacak
Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuashvili ile görüştü
Bakan Varank: Avrupa İHA için sıraya girdi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak askeri tatbikat
Belçika'da lunaparktaki hız trenine binenler saatlerce mahsur kaldı
Maaşlara zam geliyor!
Saadet Partisi 'Yuvarlak Masa'dan rahatsız!
Elektrik tarifesinin detayları ortaya çıktı
Türkiye'nin yanında yer alacaklar
TOGG'dan yeni paylaşım: Robotlar yerini alıyor
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Putin ve Biden görüşecek mi?
Sahibinden ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
Yeni kredi paketi devreye giriyor!
Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor!
İsrail ile ilişkilerde yeni dönem
21 Şubat 2022 Pazartesi 21:33:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 21:35:00

Putin, sözde yönetimleri tanıyacağını söyledi

Kaynak: AA / Akşam

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macron ve Scholz'a Donbas ile Lugansk'taki sözde yönetimleri tanıyacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

Etiketler : rusya putin macron
Kış ortası havuz sefası

Kış ortası havuz sefası
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu

‘Vazgeç Gönlüm'e rap yorumu
Aşk dönüşüm değil gelişim

Aşk dönüşüm değil gelişim
Konuk olarak döndü

Konuk olarak döndü
Kazanıyorum harcıyorum

Kazanıyorum harcıyorum
Yine hastanelik oldu

Yine hastanelik oldu
Eski eşler müzikle buluştu

Eski eşler müzikle buluştu
Kral olarak dönüyor

Kral olarak dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER