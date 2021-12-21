VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kutladı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rakam vererek açıkladı
Putin: Sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz
'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' işleme alındı
Dijital Dünyada Finansal Adımlar Zirvesi başladı
Başkan Erdoğan: Teoman Duralı'nın ismini yaşatacağız
ATO'dan üyelerine çağrı: Fiyatlarımızı revize edelim
Putin bizzat açıkladı: Askeri-teknik önlemleri alacağız
Susurluk davasının kilit isimlerinden Ziya Bandırmalıoğlu Kadıköy'de öldürüldü
Bakan Nebati açıkladı: TL mevduatı düzenlemesi nasıl olacak?
Benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor
"Alenen casusluk yapıyorlar"
Bakan Nebati duyurdu: Ayrıntıları açıklayacağız
Zorlu kış şartlarında keşif ve gözetleme
"Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı"
Müzik dünyayı döndürür
'Son nefese kadar birlikteyiz'
Set arası türkülü eğlence
Grup yöneticileri mesaj silebilecek
Yeşil dostu mücadele
Şans İngiltere yolcusu
Kurbağa adamlar Van Gölü'nde tatbikatta
Turistleri mest eden karda atlı cirit
Ünlü ekonomistten Türkiye açıklaması: Böyle bir şey görmedim
21 Aralık 2021 Salı 19:01:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 19:01:00

Putin: Sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ve NATO'ya gönderdikleri güvenlik garantilerine ilişkin teklifin ültimatom olmadığını belirterek "Silahlı çatışmalar, kan dökülmesi bizim tercihimiz değil sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı genişletilmiş yönetim toplantısında yaptığı konuşmada, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engelleyen güvenlik garantileri teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve NATO'ya gönderdikleri bu tekliflerin "Rusya'dan ültimatom" olarak yorumlandığını hatırlatan Putin, "Bu bir ültimatom mu, değil mi? Tabii ki değil." ifadesini kullandı.

"Geri çekilecek yerimiz yok"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırım kararı olmadan ABD'nin önceki yıllarda sözde çıkarları ve güvenliği için kendi topraklarından binlerce kilometre ötede her şeyi yaptığını belirten Putin; Yugoslavya, Irak ve Suriye'nin bombalanmasını hatırlattı.

Putin, "Şimdi Ukrayna topraklarında yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları ve yapmayı planladıkları şey, ulusal sınırımızdan binlerce kilometre uzakta değil. Burası bizim evimizin eşiğinde. Ve daha fazla geri çekilecek hiçbir yerimiz olmadığını anlamalılar." dedi.

"ABD Ukrayna'ya hipersonik silah koyacak"

ABD'nin henüz hipersonik silahının olmadığını söyleyen Putin, bu silahın ne zaman ortaya çıkacağını bildiklerini, Washington'un bunu saklayamayacağını savundu. Putin, "Ukrayna'ya hipersonik silahlar koyacaklar. Bu, onları hemen kullanacakları anlamına gelmez, çünkü zaten bizim Tsirkonumuz var, onlar henüz buna sahip değil." şeklinde konuştu.

Bununla birlikte komşu ülkeden aşırılıkçıların silahlandırılarak uygun koşullarda Rusya topraklarına gönderileceğini kaydeden Putin, "Bu tehdidi görmüyoruz mu zannediyorlar? Ya da Rusya'ya yönelik oluşturulan tehditlere çaresizce bakacağımızı mı zannediyorlar?" diye konuştu.

Bütün sorunun bu olduğunu ifade eden Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ilerleyecek bir yerimiz yok. Silahlı çatışmalar, kan dökülmesi kesinlikle bizim tercihimiz değil, olayların böyle gelişmesini istemiyoruz. Sorunları siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istiyoruz. En azından açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş yasal garantilere sahip olmak istiyoruz. Kağıt üzerinde yazılıp Brüksel ve Washington'a gönderilen tekliflerimizin anlamı budur. Ve onlara açık, kapsamlı bir cevap almayı umuyoruz."

Ortakların bu konuda çalışmaya hazır olduklarına dair bazı sinyaller olduğuna dikkati çeken Putin; yapıcı, anlamlı müzakereler için sabırsızlandıklarını, görünür ve belirli bir zaman dilimi içinde, herkes için eşit güvenlik sağlayacak nihai bir sonuç için çaba göstereceklerini vurguladı.

Etiketler : putin rusya ukrayna abd ültimatom
Alp Navruz sorusundan kaçtı

Alp Navruz sorusundan kaçtı
Eski eşimle birbirimizi seviyoruz

Eski eşimle birbirimizi seviyoruz
Eşler sahnede

Eşler sahnede
Aşkını anlattı

Aşkını anlattı
Vefalı evlat

Vefalı evlat
Yeniden ekranlara dönüyor

Yeniden ekranlara dönüyor
Yılan boğazıma dolandı

Yılan boğazıma dolandı
Aşı çağrısı

Aşı çağrısı
Aileye girdi

Aileye girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER