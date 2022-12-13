VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakaladı
Türkiye markaları İstanbul'da buluşacak
Çin, sınır çatışmasında Hint askerlerinin kontrol hattını ihlal ettiğini savundu
Bakan Muş: Bu yıl aralık ayı itibarıyla toplam 10,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdik
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı
Sağlık çalışanlarına hakaret eden şüphelinin 15 yıl hapsi istendi
Tahran'daki göstericilerden 400'ü hakkında mahkumiyet kararı çıktı
TFF'nin yabancı VAR hakemi için yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmadı
Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek müjdesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişi tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Antalya'da selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu: Üreten, düşünen gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Rusya bizi karanlığa gömmek istiyor
İçişleri Bakanlığı, 18 yaş üstü kadınlara SMS ile KADES'i indirme linki gönderdi
İsveç: Türkiye ve Finlandiya ile imzalanan Üçlü Muhtıra'yı ciddiye alıyoruz
İnsansız deniz araçları ailesi genişliyor
Başkan Erdoğan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti
AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekilinin başkan yardımcılığı bitti
Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek
Her şey Dans İçin
Kırmızılı Hande
Araç hiç frene basmamış
Doğum kiloları gitti
Ödüllü oyuna yoğun ilgi
13 Aralık 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 14:30:00

Putin, son 10 yıldır aralıksız yaptığı yıllık basın toplantısını bu yıl düzenlemeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son 10 yıldır aralıksız olarak düzenlediği yıl sonu basın toplantısını ilk defa yapmayacağı bildirildi.

Kremlinden yapılan açıklamayla Putin'in gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladığı yıllık basın toplantısına dair belirsizlik netleşti.

Putin'in yıllık basın toplantısını 2022'nin sonuna kadar yapmayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bununla beraber, yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma fırsatı bulacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının gelecek yıla ertelenmesi halinde, Putin yönetimde bulunduğu süre içinde ikinci kez bu etkinliği yapmamış olacak. Böylece Putin, son 10 yıldır ilk defa yıllık basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıkmayacak.

2001'DEN BU YANA BİR KEZ BASIN TOPLANTISI YAPMAMIŞTI

2001 yılından bu yana düzenli olarak her yıl aralık ayında geleneksel olarak yıllık basın toplantısı düzenleyen Putin, ilk defa 2005'te bu toplantıyı gerçekleştirmemişti.

2009-2011 yıllarında da bu toplantıları başbakanlık görevi yaptığı için düzenlemeyen Putin, salgın nedeniyle 2020'de çevrim içi olan toplantıya katılarak, gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Her yıl 2 bine yakın yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı bu etkinlik, 3-5 saat arası sürüyor. Putin her toplantıda gazetecilerin 50 ila 60 sorusunu cevaplandırıyor.

Geçen yıl salgına rağmen yüz yüze yapılan basın toplantısına sınırlı sayıda gazeteci alınmış, gazeteciler ile Putin arasına çok uzun bir mesafe konulmuştu.

Etiketler : vladimir putin basın toplantısı dmitriy peskov
Yeni ikili

Yeni ikili
Final kararı

Final kararı
Şarkısı fidana dönüşecek

Şarkısı fidana dönüşecek
Son durumu paylaşıldı

Son durumu paylaşıldı
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Kafa karıştıran paylaşım

Kafa karıştıran paylaşım
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim
Genç tasarımcılara destek

Genç tasarımcılara destek
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX