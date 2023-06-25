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Putin: Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim
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25 Haziran 2023 Pazar 14:13:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 14:13:00

Putin: Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim

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Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim." açıklamasında bulundu.

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