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04 Temmuz 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 15:00:00

Putin: Rusya'ya karşı hibrit savaş yürütülüyor

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin, dış güçlerce Rusya'ya karşı hibrit savaş yürütüldüğünü ve benzeri görülmemiş ölçekte gayrimeşru yaptırımlar uygulandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın ev sahipliğinde video konferans yoluyla gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde konuşma yaptı.

ŞİÖ'nün yapıcı bir temel üzerinde kurulu olduğunu dile getiren Putin, örgütün uluslararası ilişkilerde giderek daha önemli bir rol oynadığını, barış ve istikrarın korunmasına, üye devletlerin sürdürülebilir ekonomik büyümesinin sağlanmasına ve halklar arasındaki bağların güçlendirilmesine gerçek katkılar sunduğunu belirtti.

Putin, dünyada jeopolitik çelişkilerin şiddetlendiğini, uluslararası güvenlik sisteminin bozulmaya devam ettiğini, gelişmiş ülkelerdeki kontrolsüz borç birikimi nedeniyle küresel ekonomik ve mali kriz risklerinin, sosyal tabakalaşma ve yoksulluğun arttığını, gıda ve çevre güvenliğinin kötüye gittiğini vurgulayarak "Tüm bu sorunlar çatışma potansiyelinde gözle görülür bir artışa yol açtı. Rusya tüm bunları doğrudan kendi üzerinde hissediyor." şeklinde konuştu.

Dış güçlerin komşu ülke Ukrayna'da uzun süredir "Rusya karşıtı" bir devlet oluşturma projesini hayata geçirdiğini anlatan Putin, "Tüm bunlar Rusya'nın güvenliğini tehlikeye atmak ve kalkınmasını engellemek için yapılıyor. Rusya'ya karşı hibrit savaş yürütülüyor. Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş ölçekte gayrimeşru yaptırımlar uygulanıyor. Rusya, dış baskılara, yaptırımlara ve provokasyonlara güvenle direniyor ve direnecek." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın istikrarlı şekilde gelişmeye devam ettiğini, Rus halkının daha önce hiç olmadığı kadar birlik içerisinde olduğunu söyleyerek siyasi çevreler ve toplumun (Wagner'in) isyan girişimine karşı birlik sergilediğinin altını çizdi.

ŞİÖ ülkelerinin Rusya yönetimine verdiği destekler için teşekkür eden Putin, "ŞİÖ üyeleriyle bağlarımızı daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Rusya'nın ŞİÖ üyesi devletlerle geçen yıl ticaret yüzde 37 artarak 263 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştı." diye konuştu.

Etiketler : rusya vladimir putin hibrit savaş
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