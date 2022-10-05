Ukrayna'daki bölgelerin ilhakı resmileşti

Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhakını resmileştiren yasayı imzaladı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın ilhak edilmesini resmileştiren yasayı imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın ilhak edilmesini resmileştiren kanunu onayladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da Rus işgali altındaki dört bölgenin ilhakını resmi hale getiren yasayı imzaladı.
İlhakın yasalaştırılmasındaki son adımı, Rus devlet haber ajansı TASS bildirdi.
Rusya Federasyon Konseyi dün oybirliğiyle Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin ilhak edilmesini öngören yasayı kabul etmişti.
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