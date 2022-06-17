17 Haziran 2022 Cuma 19:39:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 20:00:00
Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Avrupa Birliği, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil." açıklamasında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil." açıklamasında bulundu.
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