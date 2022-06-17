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Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil

Putin: Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: "Avrupa Birliği, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası AB üyeliğine ilişkin, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil." açıklamasında bulundu.