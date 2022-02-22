Rusya Ukrayna'ya giriyor!

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22 Şubat 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 10:19:00

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını verdi.

AA'da yer alan habere göre, Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Lugansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

- PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Etiketler : Vladimir Putin RUSYA UKRAYNA
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